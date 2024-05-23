Армия Китая начала двухдневные учения вокруг Тайваня

Представитель Минобороны добавил, что учения служат «суровым наказанием за сепаратистские действия» сил «независимости Тайваня» и строгим предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил.
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