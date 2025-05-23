Российская армия продолжает наступать по всей линии фронта. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его европейским союзникам необходимо это осознать, заявил 23 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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