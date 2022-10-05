Профессор политологии Петро указал на угрозу мировой войны при вступлении Украины в НАТО

Вступление Украины в состав Североатлантического альянса создаст прямую угрозу начала мировой войны. Такое мнение высказал экс-представитель государственного департамента США, профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро.
Вступление Украины в состав Североатлантического альянса создаст прямую угрозу начала мировой войны. Такое мнение высказал экс-представитель государственного департамента США, профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро.
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