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Профессор политологии Петро указал на угрозу мировой войны при вступлении Украины в НАТО

Профессор политологии Петро указал на угрозу мировой войны при вступлении Украины в НАТО

Вступление Украины в состав Североатлантического альянса создаст прямую угрозу начала мировой войны. Такое мнение высказал экс-представитель государственного департамента США, профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро.

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