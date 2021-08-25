Мировое обозрение

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ЦАР подпишет конвенцию о защите прав трудящихся

Банги, 25 августа. Национальная ассамблея ЦАР приняла законодательный акт, который позволит президенту государства Фостену-Арканж Туадера подписать конвенцию «об искоренении насилия и принуждения в сфере труда».

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