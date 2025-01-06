Дроноводы ВС РФ обнаружили ротацию ВСУ и уничтожили украинских боевиков

Каспийские морские пехотинцы группировки «Север» при помощи беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени обнаружили ротацию личного состава украинских боевиков на опорном пункте и передали их координаты на командный пункт.
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