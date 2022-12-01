Украина разоружает НАТО и перепродаёт оружейный «товар»

Союз военнослужащих ФРГ пожаловался на жесткий дефицит практически всего в немецкой армии. Зато Бундестаг оснастил всем необходимым ВСУ, чьи генералы (и не только) с предпринимательской жилкой перепродали большинство «подарков» в третьи страны.