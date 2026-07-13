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Регионы России

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Президент Алиев заявил о полной нормализации отношений Азербайджана и России

Президент Алиев заявил о полной нормализации отношений Азербайджана и России

Алиев отметил, что контакты между Азербайджаном и Россией осуществляются на различных уровнях — от взаимодействия правительств и сопредседателей межправительственной комиссии до линий министерств иностранных дел и администраций президентов.

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