Президент Алиев заявил о полной нормализации отношений Азербайджана и России

Алиев отметил, что контакты между Азербайджаном и Россией осуществляются на различных уровнях — от взаимодействия правительств и сопредседателей межправительственной комиссии до линий министерств иностранных дел и администраций президентов.
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