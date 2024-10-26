Продукты, которые помогут замедлить старение

Всем известно, что листья салата полезны для здоровья, а сладости наоборот. Однако знаете ли вы, что каждому возрасту соответствуют свои специфические продукты, поддерживающие здоровье и молодость вашей кожи?Специалисты из организации Neal’s Yard Remedies собрали знания о влиянии продуктов на здоровье кожи в книгу под названием «Красота изнутри» («Eat Beautiful»), секретами из которой мы с вами сегодня делимся.