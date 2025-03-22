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ACB. «Баскония» сыграет с «Манресой», «Бреоган» – с «Мурсией» и другие матчи

«Баскония» примет «Манресу», «Бреоган» встретится с «Мурсией». АСВ Регулярный чемпионат Валенсия – Баскет Корунья Дата проведения 22 марта, 20.

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