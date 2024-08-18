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Пленный военнослужащий ВСУ заявил об отсутствии подготовки в войсках

Пленный военнослужащий ВСУ заявил об отсутствии подготовки в войсках

В украинских войсках отсутствует необходимая военная подготовка для отправки на фронт, рассказал 18 августа пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назар Третьяк, проходивший службу во внутренних войсках (нацгвардии).

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