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Контрафронт

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Пакистан: По меньшей мере один полицейский был убит и еще шестеро получили ранения после того, как...

Пакистан: По меньшей мере один полицейский был убит и еще шестеро получили ранения после того, как боевики напали на полицейский участок Мирьян в округе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва, взорвав на автомобиле самодельное взрывное устройство (VBIED) в вечерние часы по местному времени 15 июля.

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