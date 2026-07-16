Пакистан: По меньшей мере один полицейский был убит и еще шестеро получили ранения после того, как боевики напали на полицейский участок Мирьян в округе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва, взорвав на автомобиле самодельное взрывное устройство (VBIED) в вечерние часы по местному времени 15 июля.
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