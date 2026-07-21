Театр Taicang и Москва заключили договор об обмене спектаклями

Китайский Taicang Grand Theatre договорился с Москвой о долгосрочных обменах постановками. Генменеджер Ма Миньхуэй посетил пять театров и обсудил с русскими коллегами возможность создания декораций в Китае.
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