Генетический код русских: какие секреты он скрывает

Российские и эстонские генетики в ходе многочисленных исследований пришли к выводу, что русский этнос состоит из двух частей: жителей Южной и Центральной России, говорящих на славянских языках, и северян, относящихся к финно-уграм.
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