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Регионы России

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Ростех подключил авиакомпанию «Аврора» к цифровому сервису связи с землёй

Ростех подключил авиакомпанию «Аврора» к цифровому сервису связи с землёй

Компания «Инфоком-авиа», входящая в холдинг «Азимут» Государственной корпорации Ростех, обеспечит самолёты дальневосточной авиакомпании «Аврора» российским сервисом цифровой связи с землёй ACARS.

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