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Невилл о Уэлбеке и Хендерсоне в «Челси»: «В последние 3-5 лет им не хватало опытных игроков. Они будут следить за дисциплиной в раздевалке – в топ-клубах это есть уже много десятилетий»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поддержал решение « Челси » подписать возрастных игроков этим летом в лице Дэнни Уэлбека и Джордана Хендерсона.

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