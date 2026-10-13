Блогер Айза показала фигуру в прозрачном платье

Бывшая жена рэпера Гуфа снялась в «голом» платье без бюстгальтера. Блогер Айза позировала перед зеркалом в откровенном наряде, прикрыв грудь руками, и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).