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Свекла для Евросоюза: из России с любовью

Свекла для Евросоюза: из России с любовью

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Селедку под шубой не едят, но немецкий салат из селедки с картошкой для них знаком.
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19 час.
Elena Dmitrieva
Жрите  и срите, может в вас меньше говна останется?!
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19 час.

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