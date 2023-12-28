Гений про злодейства О, Европа открыла для себя "новый чудо-продукт". Я, грешным делом, решила, что они цветы папоротника засолили в промышленных бочках и грузят их, как те братья Карамазовы, или изыскали в Альпах снежинику и теперь активно продвигают новый продукт.
Свекла для Евросоюза: из России с любовью
Комментарии
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Татьяна Бут
Селедку под шубой не едят, но немецкий салат из селедки с картошкой для них знаком.
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19 час.
Elena Dmitrieva
Жрите и срите, может в вас меньше говна останется?!
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19 час.
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