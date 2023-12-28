Свекла для Евросоюза: из России с любовью

Гений про злодейства О, Европа открыла для себя "новый чудо-продукт". Я, грешным делом, решила, что они цветы папоротника засолили в промышленных бочках и грузят их, как те братья Карамазовы, или изыскали в Альпах снежинику и теперь активно продвигают новый продукт.