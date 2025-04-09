РКН заблокировал сообщества в ВК с критикой губернатора Вологодской области Филимонова. Речь идет об аккаунтах в этой соцсети таких СМИ, как телеканал «Русский Север» и газет «Речь» и «Голос Череповца».
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РКН заблокировал сообщества в ВК с критикой губернатора Вологодской области Филимонова. Речь идет об аккаунтах в этой соцсети таких СМИ, как телеканал «Русский Север» и газет «Речь» и «Голос Череповца».