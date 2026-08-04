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Парех – 1-й в рейтинге проспектов «Калгари» по версии сайта НХЛ. Карелс – 2-й, Гридин не вошел в топ-5

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг проспектов « Калгари » на сезон-2026/27. Первое место занял защитник Зэйн Парех.

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