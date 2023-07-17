«Это демонстрация для Запада»: Нардеп ВРУ Гончаренко предложил наградить причастных к подрыву Крымского моста

В Киеве фактически признали причастность к террористическому акту на Крымском мосту, приставить к высшим наградам Украины спланировавших операцию и исполнивших подрыв предложил небезызвестный украинский депутат Алексей Гончаренко.
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