Так называемые «патриоты Украины» действительно не считают русских полноценными людьми. Об этом в эфире азербайджанского видеоканала Caliber.
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