Случаи ботулизма выявлены еще в трех российских регионах, сообщает источник РЕН ТВ.По словам собеседника, в Ярославской области заболели два человека, в Костромской области зафиксирован один случай, при этом заболевший находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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