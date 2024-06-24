Случаи ботулизма выявлены еще в трех российских регионах, сообщает источник РЕН ТВ.По словам собеседника, в Ярославской области заболели два человека, в Костромской области зафиксирован один случай, при этом заболевший находится в реанимации в тяжелом состоянии.