Микротранзакций всё больше, перемены в The Elder Scrolls Online, анонс Welcome to Brightville…The Elder Scrolls Online переходит на сезонную модель, авторы Tempest Rising представили свежий обзорный трейлер, Contrast Games анонсировала иммерсивный экшен Welcome to Brightville, больше половины прибыли в ПК сегменте приносят игры с микротранзакциями, Dave the Diver устроила коллаборацию с Yakuza, VR-мордобой GORN 2 обрёл дату выхода, Hopetown получила страницу в Steam, источник#Dave_the_Diver #The_Elder_Scrolls_Online.