Возможной заменой Владимира Зеленского для ведения переговоров по урегулированию украинского конфликта могла бы стать депутат Верховной Рады Анна Скороход, выступающая за нейтральный статус Украины.
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