Раскрыты новые детали дела о покушении на Симоньян

Причастность обвиняемых в покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак установили с помощью экспертиз их голоса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии