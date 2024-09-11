Раскрыты новые детали дела о покушении на Симоньян

Политика как она есть

Причастность обвиняемых в покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак установили с помощью экспертиз их голоса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.