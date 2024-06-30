В Екатерининском парке проходит театрализованное дефиле «Ассоциации», посвященное юбилею Пушкина

Среди участников этого масштабного события - модельеры Татьяна Парфенова Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Владимир Бухинник В Екатерининском парке Пушкина в это воскресенье проходит театрализованное дефиле «Ассоциации», посвященное 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
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