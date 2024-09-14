Тверские полицейские приняли участие в заседании круглого стола на площадке Исторического парка «Россия – Моя история»

На площадке Исторического парка «Россия – Моя история» состоялся круглый стол с участием сотрудников регионального Управления МВД, спасателей и представителей Министерства молодёжной политики Тверской области.
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