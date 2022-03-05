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Время помогать, потому что «МыВместе»: студент Московской академии СК России организовал сбор помощи для жителей Донбасса

Время помогать, потому что «МыВместе»: студент Московской академии СК России организовал сбор помощи для жителей Донбасса

Обучающийся второго курса факультета подготовки следователей Московской академии Следственного комитета Российской Федерации Никита Гридчин принял участие в благотворительной акции.

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