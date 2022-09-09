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Самую высокую явку на выборах зафиксировали в Тамбовской области

Самую высокую явку на выборах зафиксировали в Тамбовской области

Самая большая явка на выборах регионального главы была зафиксирована в Тамбовской области. В первый день голосования на 21:00 мск она составила 26,21%, сообщает 10 сентября пресс-служба Центральной избирательной комиссии России в Telegram-канале.

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