Самую высокую явку на выборах зафиксировали в Тамбовской области

Самая большая явка на выборах регионального главы была зафиксирована в Тамбовской области. В первый день голосования на 21:00 мск она составила 26,21%, сообщает 10 сентября пресс-служба Центральной избирательной комиссии России в Telegram-канале.
Самая большая явка на выборах регионального главы была зафиксирована в Тамбовской области. В первый день голосования на 21:00 мск она составила 26,21%, сообщает 10 сентября пресс-служба Центральной избирательной комиссии России в Telegram-канале.
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