Первая партия новых троллейбусов по нацпроекту БКД поступит в Новосибирскв в мае

Контракт на лизинг нового подвижного состава заключен между АО «ГТЛК» с МКУ «Горэлектротранс». «Сейчас известны даты поставки всех 49 троллейбусов: 16 единиц транспорта поступят в мае, 16 единиц транспорта – в июне, а оставшиеся 17 – в июле этого года.