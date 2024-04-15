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Вечерний Новосибирск

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Первая партия новых троллейбусов по нацпроекту БКД поступит в Новосибирскв в мае

Первая партия новых троллейбусов по нацпроекту БКД поступит в Новосибирскв в мае

Контракт на лизинг нового подвижного состава заключен между АО «ГТЛК» с МКУ «Горэлектротранс». «Сейчас известны даты поставки всех 49 троллейбусов: 16 единиц транспорта поступят в мае, 16 единиц транспорта – в июне, а оставшиеся 17 – в июле этого года.

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