Анастасия Костенко показала дорогостоящий подарок от Дмитрия Тарасова на День святого Валентина: «Не смог долго противостоять»

Четверо детей только укрепили страсть в отношениях Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова. Влюбленные без конца демонстрируют чувства друг к другу на фото и видео, а также не скупятся на комплименты и, в случае футболиста, дорогостоящие подарки.