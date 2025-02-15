Анастасия Костенко показала дорогостоящий подарок от Дмитрия Тарасова на День святого Валентина: «Не смог долго противостоять»

Четверо детей только укрепили страсть в отношениях Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова. Влюбленные без конца демонстрируют чувства друг к другу на фото и видео, а также не скупятся на комплименты и, в случае футболиста, дорогостоящие подарки.
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