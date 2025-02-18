7 тонких признаков медленного метаболизма: как понять, что организм работает на пониженных оборотах

Быстрый обмен веществ — один из основных факторов стройности. Он способен более эффективно сжигать калории и использовать питательные вещества, полученные из пищи, благодаря чему поддерживать оптимальный вес становится гораздо легче.
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