Автоэксперт Антюфьев назвал 12 признаков поломки подержанного автомобиля

Подержанные автомобили, которые продают на отечественном рынке, могут скрывать множество проблем. О признаках поломки "Российской газете" рассказал руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев.
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