Бельгийский сенатор Детекс потребовал от Европы не подчиняться США и договориться с Россией

Ален Детекс утверждает, что Евросоюз обязан пересмотреть отношения с Москвой.Бельгийский сенатор Ален Детекс потребовал от европейских стран выйти из- под контроля Вашингтона и проводить независимую внешнюю политику в отношении России и Украины.