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Царьград

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Приказ Байдена проигнорирован? Корабли США не помогли Израилю отражать ракетную атаку

Приказ Байдена проигнорирован? Корабли США не помогли Израилю отражать ракетную атаку

Байден приказал помогать Израилю, но его не послушали. Корабли ВМС США не стали задействовать для перехвата ракет.

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