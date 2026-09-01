Голос, который понимает человека. Как алтайские ученые развивают технологии защиты данных

Доцент АлтГУ Андрей Лепендин рассказал, как голосовые технологии помогают человеку и почему речь может стать инструментом для защиты информации Голосовые помощники уже стали частью повседневной жизни: они помогают управлять устройствами, искать информацию и выполнять простые задачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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