Голос, который понимает человека. Как алтайские ученые развивают технологии защиты данных

Доцент АлтГУ Андрей Лепендин рассказал, как голосовые технологии помогают человеку и почему речь может стать инструментом для защиты информации Голосовые помощники уже стали частью повседневной жизни: они помогают управлять устройствами, искать информацию и выполнять простые задачи.