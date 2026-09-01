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Голос, который понимает человека. Как алтайские ученые развивают технологии защиты данных

Голос, который понимает человека. Как алтайские ученые развивают технологии защиты данных

Доцент АлтГУ Андрей Лепендин рассказал, как голосовые технологии помогают человеку и почему речь может стать инструментом для защиты информации Голосовые помощники уже стали частью повседневной жизни: они помогают управлять устройствами, искать информацию и выполнять простые задачи.

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