В ТЮЗе Перми замену спектакля по пьесе Улицкой объяснили болезнью артиста

В Пермском театре юного зрителя спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин» заменили на другую постановку из-за болезни артиста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии