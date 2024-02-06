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В ТЮЗе Перми замену спектакля по пьесе Улицкой объяснили болезнью артиста

В ТЮЗе Перми замену спектакля по пьесе Улицкой объяснили болезнью артиста

В Пермском театре юного зрителя спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин» заменили на другую постановку из-за болезни артиста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

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