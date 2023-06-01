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Что сказал глава немецкой разведки о способности России сражаться и про взрывы на российском газопроводе?

Что сказал глава немецкой разведки о способности России сражаться и про взрывы на российском газопроводе?

2,4K прочитали В который уже раз немецкие военные говорят совсем другие слова, не похожие на тот поток бреда, что несут немецкие политики.

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