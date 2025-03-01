Курировать выборы в Брянской области будет сенатор РФ Шохин

Сенатор Российской Федерации Андрей Шохин решением Президиума Генерального совета «Единой России» назначен уполномоченным представителем для координации региональных отделений партии, предвыборных штабов и кандидатов в Брянской области на выборах 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии