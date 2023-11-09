Генерал Куят обвинил НАТО в многолетней порче отношений с Россией

Global Look Press/Michal Fludra/ZUMAPRESS.com НАТО своей политикой сама оттолкнула от себя Россию. Соответствующее заявление сделал в интервью YouTube-каналу HKCM экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят.
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