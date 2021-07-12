Гороскоп на 14 июля

Славянская доктрина

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Юрий Ильинов
Из "Эзотерическая психология", т.1 стр 54 "Насыщающая душа побуждает телесную природу к активности и толкает её вперед по пути развития, предоставляя, таким образом, душе поле опыта, а телу – возможность реагировать на высшие импульсы души. Так обогащается область выражения, а душа овладевает техникой контакта, что и является её задачей в любой конкретной форме. Таким образом, с определённой точки зрения душа представляет собой некоторый аспект тела, поскольку душа есть в каждом атоме в составе всех тел во всех царствах природы. Тонкая связующая душа, являющаяся результатом соединения духа с материей, есть сущность, независимая от телесной природы и образующая (при отделении от физического) эфирное тело, двойник, как его иногда называют, или копию физического тела. Это совокупность душ атомов составляющих физическое тело. Это истинная форма; это принцип связности каждой формы".
Юрий Ильинов
Ничего необычного... просто древние брали и плавили камни, как хотели... сейчас почему-то повторить не могут. Много необычного и интересного в этом мире...

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