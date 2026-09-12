Форум "Герой моего района" пройдет в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Форум "Герой моего района" будет проведен в Москве 16 сентября. В нем примут участие участники СВО, спасатели, медики, волонтеры и другие жители столицы.
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