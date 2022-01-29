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Клэй Томпсон: «Уиггинс – универсальный игрок и один из самых атлетичных в лиге. Поэтому его взяли на Матч звезд»

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон объяснил, благодаря чему форвард Эндрю Уиггинс заслужил вызов на Матч всех звезд НБА.

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