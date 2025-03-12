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Царьград

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У всех симптомы отравления. В екатеринбурге  госпитализировано 28 школьников из общежития СУНЦ

У всех симптомы отравления. В екатеринбурге  госпитализировано 28 школьников из общежития СУНЦ

В здании работают врачи, представители Роспотребнадзора и прокуратурыОчередной случай массового отравления школьников произошёл в Екатеринбурге.

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