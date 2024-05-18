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СМЕЛОСТЬ ИСЧЕЗАЕТ ПРИ ВИДЕ ПОВЕСТКИ: КАК "ЗВЁЗДНЫЕ МАЛЬЧИКИ" БЕГУТ ОТ АРМИИ

СМЕЛОСТЬ ИСЧЕЗАЕТ ПРИ ВИДЕ ПОВЕСТКИ: КАК "ЗВЁЗДНЫЕ МАЛЬЧИКИ" БЕГУТ ОТ АРМИИ

В полку "звёздных мальчиков", бегущих от армии в России, прибыло. Компанию реперу Моргенштерну* и блогеру Дане Милохину оставил тот самый Vacio, который прославился появлением в одном носке на "голой вечеринке" Ивлеевой.

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