Блогер Миляуша Сабирова: «Мне важно, чтобы дети мне доверяли»

Блогер Миляуша Сабирова в своем блоге подняла тему воспитания девочек. По ее словам, она получает много сообщений от подписчиков, которые спрашивают, какая она мать, если разрешает дочерям делать маникюр, оформлять брови и наращивать ресницы, передает «Интертат».
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