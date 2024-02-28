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Развитие китайской экономики: темпы роста ВВП Китая достигнут около 5,3% в 2024 году

Развитие китайской экономики: темпы роста ВВП Китая достигнут около 5,3% в 2024 году

Развитие китайской экономики: ожидается, что темпы роста ВВП Китая достигнут 5,3 – 5,4 процента в 2024 году, несмотря на встречные ветры и неспокойную волну на международной арене, а также сложные задачи по продвижению реформ и развития внутри страны, что делает страну самым важным «машинным отделением» мировой экономики.

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