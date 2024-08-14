CENTCOM сообщило об уничтожении двух кораблей хуситов в Красном море

Вооруженные силы (ВС) США за прошедшие сутки уничтожили два судна йеменских хуситов в Красном море. Об этом 13 августа сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) на своей странице в соцсети X (бывш.