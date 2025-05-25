Собянин: платформа Mos.Hub объединила почти 25 тыс. участников

www.mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы За два года существования цифровая платформа Mos.Hub привлекла почти 25 тысяч пользователей, среди которых разработчики, образовательные учреждения, веб-студии и представители региональных администраций.
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