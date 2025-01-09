В Северо-Западном округе Росгвардии стартовал зимний период подготовки

Подготовили автодромы, площадки для стрельбищ, мишенные комплексы В воинских частях и территориальных управлениях Северо-Западного округа Росгвардии, которые расположены в 11 регионах России, начался зимний период подготовки.
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